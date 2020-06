Fase 3: presidente Testolin domani in commissione

Il presidente della Regione, Renzo Testolin, sarà audito domani mattina in seconda commissione del Consiglio Valle per illustrare il disegno di legge sull'Assestamento al bilancio di previsione della Regione per l'anno 2020 e misure urgenti per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Il ddl - già licenziato dalla Giunta - vale 161 milioni di euro: i fondi destinati agli enti locali ammontano a 42 milioni di euro, 20 per la sanità, 59 per le misure di sostegno economico per imprese, famiglie e lavoratori e 40 per il finanziamento di interventi in capo alla Regione, nei diversi settori.

Inizialmente l'audizione di Testolin era prevista giovedì ma è stata anticipata - secondo quanto si è appreso - anche a seguito delle proteste dei consiglieri Aggravi, Cognetta e Barocco. Il disegno di legge, se i tempi saranno rispettati, potrebbe arrivare in aula per il voto finale alla fine della prossima settimana.