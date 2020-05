Coronavirus: gruppo Uv devolve fondi gruppo

Il gruppo dell'Union valdotaine in Consiglio regionale ha annunciato che devolverà al fondo Covid-19 la totalità dei contributi finanziari consiliari da gennaio 2020 fino a fine Legislatura. E' quanto riportato in una nota. "Oltre alle iniziative personali dei singoli consiglieri - si legge - il gruppo devolverà la totalità dei contributi finanziari destinati al gruppo consiliare ai sensi della legge regionale 6 del 1986, a favore del fondo per l'emergenza Covid-19. La cifra ammonta a circa 15.000 euro, calcolata dal mese di gennaio 2020 fino alla data presunta delle prossime elezioni regionali in autunno".