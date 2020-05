Rifiuti: Adu Vda, soddisfazione per sequestro Pompiod

(ANSA) - AOSTA, 28 MAG - In merito al sequestro preventivo disposto dalla procura di Aosta per la discarica di Pompiod - motivato, secondo gli inquirenti, dal fumus del reato ipotizzato dopo il venir meno delle necessità del sequestro probatorio -, Adu Vda "esprime la sua più viva soddisfazione per questo primo risultato e ringrazia l'operato prezioso del Comitato Discarica sicura di Pompiod, felice di aver potuto collaborare e aver dato un contributo concreto informando la popolazione e assumendo una posizione chiara ed inequivocabile nelle sedi opportune. Non può piovere per sempre".

"Il degrado del territorio, il disagio degli abitanti che per oltre 18 mesi hanno respirato polveri nocive, il rischio di contaminazione delle colture a fianco alla discarica" sono elementi che "in un Paese civile, avrebbero dovuto essere più che sufficienti per indurre i rappresentanti politici a schierarsi immediatamente dalla parte dei cittadini. Purtroppo non è accaduto". Tuttavia a volte succede che "la tenacia e la determinazione di alcuni cittadini, che non si voltano dall'altra parte, vengano ascoltate da chi vuole davvero applicare la Legge. Arriva ogni tanto che l'impegno e il coraggio di chi passa il tempo a studiare, segnalare, raccogliere oltre 1.200 firme di protesta in pochi giorni vengano accolti ed apprezzati dagli inquirenti". (ANSA).