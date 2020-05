Regione: riunione urgente Consiglio Valle

Accogliendo la richiesta della seconda Commissione e di alcuni Consiglieri regionali il Consiglio Valle è stato convocato "in sessione straordinaria e urgente" lunedì 25 maggio, a partire dalle 9.30, per la trattazione della proposta di legge che modifica la norma regionale n. 5/2020 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19). L'adunanza si svolgerà in modalità telematica, mediante collegamento in videoconferenza di tutti i Consiglieri regionali, e sarà trasmessa sul sito del Consiglio regionale (www.consiglio.vda.it), sul canale YouTube del Consiglio (www.youtube.it/user/consvda) oltre che sul canale televisivo TV Vallée (canale 15 del digitale terrestre).