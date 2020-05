Regione: commissione chiede convocazione Consiglio Valle

La seconda commissione 'Affari generai' ha chiesto la convocazione del Consiglio valle per lunedì 25 maggio per esaminare i provvedimento di modifica della norma regionale 05/2020 (Ulteriori misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19). Pierluigi Marquis (Stella alpina), presidente della commissione, è stato nominato relatore dell'iniziativa.

La proposta di legge si compone di sei articoli "volti a ottimizzare il testo votato il 17 aprile scorso dal Consiglio regionale". "Con il testo odierno - spiega Marquis - abbiamo puntualizzato in particolare i contenuti degli articoli 5 e 7, declinando puntualmente tutti i soggetti destinatari delle indennità e i loro requisiti, introducendo anche il discorso dei soci d'opera di società di persone e di capitali e dei collaboratori familiari. Si è poi approfittato di questa manutenzione legislativa per estendere l'applicazione della norma anche a soggetti con contratto di lavoro a tempo determinato e per semplificare ulteriormente la presentazione delle domande per garantire la massima celerità del procedimento amministrativo".