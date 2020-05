Fase 2: Sa-Barocco, in ddl si ascolti appello del Coni

(ANSA) - AOSTA, 22 MAG - L'appello del Coni riguardante le misure necessarie a evitare il crollo del sistema sportivo valdostano "sia ascoltato nel prossimo disegno di legge regionale, supportando i propositi di un mondo che con forza e lucidità chiede di poter sopravvivere e tornare ad operare". E' quanto chiedono i consiglieri Carlo Marzi, Pierluigi Marquis e Luisa Trione (Stella Alpina) assieme a Giovanni Barocco (Gruppo Misto).

"Diversamente, - avvertono - assisteremo tutti alla riduzione drastica delle attività propedeutiche e di base e delle discipline olimpiche e vedremo andare in sofferenza le gestioni delle attività, con la chiusura degli impianti pubblici a servizio non solo dei giovani, ma dell'intera collettività, che rimarranno vuoti e fatiscenti immobili con oneri ad esclusivo carico delle amministrazioni locali".

I consiglieri chiedono anche una "concreta concertazione ed attività di condivisione ed ascolto di tutte le componenti, attraverso il ruolo primario del Coni e del Comitato Italiano Paralimpico per arrivare al Fent (Fédérachon Esport de Nohtra Téra), che deve assumere carattere permanente". (ANSA).