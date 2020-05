Fase 2: Uv, approvare legge prima possibile

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - "La legge con aiuti importanti, e così attesi, alle attività produttive valdostane, in particolare per il settore turistico, i piccoli commercianti, gli artigiani, gli agricoltori, le imprese che valorizzano i prodotti tipici e Dop deve essere approvata nel più breve tempo possibile". Lo afferma, in una nota, il Comité Fédéral dell'Union valdotaine.

"La politica - aggiunge - sia in grado di lasciare da parte gli interessi elettorali di ciascuno e di rivolgersi verso l'obiettivo che le imprese si aspettano". (ANSA).