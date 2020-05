Fase 2: terzo ddl slitta a primo giugno

(ANSA) - AOSTA, 21 MAG - La norma riguardante la terza tranche di aiuti alle famiglie e alle imprese valdostane colpite dalla crisi dopo l'emergenza coronavirus sarà approvata dalla Giunta regionale presumibilmente il primo giugno e successivamente trasmessa al Consiglio Valle. Lo ha comunicato oggi il presidente della Regione Renzo Testolin alla seconda commissione consiliare 'Affari generali'. Lo slittamento del provvedimento, rispetto alle previsioni dei commissari, dipende dall'inserimento dell'autorizzazione e degli stanziamenti in materia di edilizia scolastica per la predisposizione delle strutture "necessarie per la regolare apertura dell'anno scolastico", ha spiegato Testolin. (ANSA).