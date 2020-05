Fase 2: sindacati e terzo settore auditi in commissione

(ANSA) - AOSTA, 20 MAG - Proseguendo il ciclo di audizioni - con particolare riferimento all'articolo 109 del "decreto rilancio" pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, riguardante i servizi di carattere socio-sanitario, socio-assistenziale e socio-educativo - la quinta commissione del Consiglio Valle ha raccolto i pareri dei rappresentati delle organizzazioni sindacali della funzione pubblica, Igor De Belli (Cgil), Barbara Abram (Cisl) e Ramira Bizzotto (Uil), nonché i rappresentanti del Terzo settore, Laura Raspino e Francesco Buratti (LegaCoop Valle d'Aosta), Eleonora De Marco e Anna Adamo (Associazione generale delle cooperative italiane), Riccardo Jacquemod (Féderation des Coopératives valdôtaines e Forum Terzo settore) insieme a Jean Frassy. "L'articolo 109 - riferisce la Presidente della Commissione, Patrizia Morelli (Alliance valdotaine) - è stato accolto favorevolmente perché prefigura nuove opportunità ma anche nuovi scenari di gestione a garanzia della sicurezza di utenti e operatori. I rappresentanti dei sindacati e del terzo settore hanno auspicato l'attivazione di un tavolo tecnico che li coinvolga insieme agli altri soggetti interessati (Regione, Enti locali, Usl) per affrontare gli approfondimenti necessari in vista della ripartenza: richiesta ampiamente condivisibile perché c'è la necessità di una forte regia regionale che governi una situazione frammentata, che dia indirizzi agli Enti locali, anche alla luce di una riconversione delle attività attraverso la coprogettazione. Stiamo maturando la consapevolezza di quanto sia complessa la questione, di quanto sia necessario affrontarla in tempi brevi, anche in funzione dell'imminente possibile riapertura dei centri estivi, ma con le competenze e le accortezze dovute. Come Commissione rimaniamo a disposizione e sarà nostro compito farci portavoce delle istanze emerse presso le strutture della Regione". (ANSA).