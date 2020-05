Fase 2: Uv, far valere autogoverno e anticipare aperture

(ANSA) - AOSTA, 08 MAG - "E' necessario, anche rispetto all'andamento positivo della situazione epidemiologica, far valere la nostra possibilità di autogoverno e avere il coraggio di anticipare le riaperture, seppur in totale sicurezza". Lo chiede il Comité fédéral dell'Union Valdotaine.

"Le attività di ristorazione, i bar, nonché gli impianti a fune e la nostra casa da gioco - si legge in una nota - devono tornare a riaprire nei prossimi giorni, per preparare la stagione estiva, che andrà comunque gestita nell'eccezionalità".

Secondo l'organismo politico "allo stesso modo devono ripartire tutte le attività produttive ed i servizi alla persona, in gioco c'è il futuro di tante famiglie valdostane, professionisti e molte piccole medie imprese che sono la struttura portante del tessuto economico Valdostano". (ANSA).