Fase 2: Stella alpina/Barocco, ristudiare centri estivi

In considerazione del fatto che "nella Fase Due molti genitori torneranno gradualmente a lavorare", Stella alpina e il consigliere regionale Jean Barocco sollecitano "la messa in campo di iniziative, in particolar modo per l'estate, che possano sostenere le famiglie, sostituendo i 'centri estivi' ipotizzando tempi, modi e spazi differenti rispetto al passato, immaginando che si svolgano in tutta sicurezza, con una maggior presenza di personale per poter lavorare in piccoli gruppi, anche in spazi messi a disposizione dagli enti locali, dalle parrocchie, o altre organizzazioni del mondo del Terzo Settore che garantiscano occasione di socializzazione e svago per i nostri minori".

Il Movimento Stella Alpina ha anche istituito una commissione interna, composta da amministratrici/ori, educatrici/ori, pedagogiste e insegnanti che ha come principale obiettivo quello di "promuovere e proporre una serie di soluzioni che sappiano proporre analisi e soluzioni coordinate tra le necessità e la promozione della famiglia intesa come attore principale anche in un mondo, quello della scuola, che più di altri ha da subito dovuto cambiare radicalmente le proprie dinamiche e specificità".