Fase 2: Lega Vda, assurdo nascondersi dietro burocrazia

(ANSA) - AOSTA, 28 APR - "Troviamo assurdo che, nel momento di massima crisi della nostra Regione, chi amministra si nasconda dietro burocrazia ed eminenze grigie invece di dare, con tempestività, risposte ai valdostani in difficoltà". Lo dichiara la Lega Vallée d'Aoste, commentando una comunicazione dell'assessorato alle finanze sui tempi di approvazione del rendiconto regionale. "Il tessuto imprenditoriale, così come quello delle partite Iva e quello sociale della Valle d'Aosta - prosegue la Lega - hanno un disperato bisogno di aiuto. Chi rimane cieco e sordo a queste concrete forme di collaborazione tese nell'interesse della comunità valdostana non potrà che essere considerato responsabile del problema. Chi risponderà per tutto questo? Quali conseguenze ci saranno per i valdostani? Purtroppo a pagarne il prezzo saranno come sempre solo i cittadini". (ANSA).