Fase 2: convocazione urgente di Testolin in 2/a commissione

La seconda commissione consiliare regionale 'Affari generali', presieduta da Pierluigi Marquis, ha inviato al presidente della Regione Renzo Testolin una richiesta di audizione urgente sui tempi di approvazione del rendiconto regionale 2019 e della prossima legge di assestamento. La convocazione è stata decisa alla luce della nota dell'Assessorato alle finanze in cui vengono descritti la procedura e i tempi dell'iter legislativo.

Ne sarebbe emersa una preoccupazione da parte dei commissari anche in relazione alla previsione della riduzione delle stime delle disponibilità finanziarie rispetto a quelle comunicate in precedenza dallo stesso Testolin. La seconda commissione sta effettuando in queste ore le audizioni in vista della predisposizione della terza proposta di legge di misure di aiuto per le imprese e le famiglie valdostane colpite dall'emergenza coronavirus.