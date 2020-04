Fase 2: Aggravi, non c'è volontà recuperare risorse

"In Seconda Commissione abbiamo preso atto che al momento non vi è l'intenzione, da parte del Governo regionale, di procedere all'accertamento di "risorse libere" ad oggi non spese in bilancio ovvero non più spendibili a causa dell'emergenza sanitaria presente e futura, che potrebbero invece essere utilizzate per finanziare ulteriori misure economiche, sociali e sanitarie prima di approvare l'Assestamento 2019". Lo scrive su Facebook il consigliere Stefano Aggravi (Lega Vda), aggiungendo: "Credo che questa sia una occasione persa perché avrebbe potuto aggiungere ulteriore ossigeno al sistema economico o dare sostegno a molte categorie sociali che anche a causa della miopia del Governo nazionale si trovano oggi ancora senza un aiuto concreto".