Regionali: Sammaritani, elezioni prima possibile

"A differenza di altre Regioni, che vanno a scadenza di legislatura e che probabilmente tenteranno di fare le consultazioni prima dell'estate compatibilmente con l'evoluzione dell'emergenza sanitaria, in Valle d'Aosta il Presidente della Regione ha già deciso che si andrà alle urne ad ottobre". Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Vallée d'Aoste, Paolo Sammaritani.

"Credo - spiega - che sia una decisione criticabile, per varie ragioni. In primo luogo, sappiamo che ad ottobre potrebbero non esserci le condizioni per votare, stante il rischio di una recrudescenza dell'epidemia nella prossima stagione fredda".

Secondo Sammaritani "in ottobre, le scuole appena riaperte (speriamo) dovrebbero restare di nuovo chiuse molto a lungo (per i preparativi dei locali, per consultazioni probabilmente più lunghe e laboriose e per sanificazioni ante e post elezioni)".

Inoltre il consigliere della Lega evidenzia che "occorre fare elezioni il prima possibile, perché l'attuale stato di delegittimazione del Consiglio regionale che potrebbe protrarsi anche fino al prossimo anno (se saltassero le elezioni di ottobre) non è compatibile con le importantissime decisioni, di breve, medio, ma anche di lungo periodo che devono assolutamente essere prese, già da adesso per fronteggiare la crisi sanitaria ed economica in atto".