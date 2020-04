Fase 2: al via audizioni in commissione per 3/a norma aiuti

(ANSA) - AOSTA, 27 APR - E' iniziato oggi in seconda commissione consiliare regionale il percorso di audizioni che porteranno alla definizione di una terza proposta di legge per fare fronte alla crisi del coronavirus. Sono stati sentiti il presidente della Regione e gli assessori, il presidente degli Albergatori della Valle d'Aosta, Filippo Gérard, e il presidente di Confcommercio, Graziano Dominidiato.

"Il percorso di audizioni con le categorie economiche e con le parti sociali - riferisce il presidente della Commissione, Pierluigi Marquis (SA) - ci permetterà di identificare e di approfondire le esigenze specifiche dei vari settori. Abbiamo sollecitato il Presidente della Regione, come già indicato dall'ordine del giorno approvato dal Consiglio nella sua seduta del 17 aprile, alla ricognizione delle voci di bilancio che, insieme al rendiconto 2019 e all'assestamento di bilancio, consentirà di reperire ulteriori risorse da destinare all'emergenza: capire l'ammontare della dotazione finanziaria sarà fondamentale per delineare il terzo pacchetto di misure anticrisi".

Secondo Marquis "i rappresentanti degli albergatori e del commercio hanno fornito un contributo fattivo e puntuale e li ringraziamo per il loro lavoro, che sarà molto utile alla Commissione. Sia il presidente Adava sia il presidente di Confcommercio hanno rappresentato le priorità di intervento a sostegno di due dei settori maggiormente colpiti dall'emergenza: entrambe le associazioni hanno sollecitato misure rapide, reali e snelle dal punto di vista burocratico. La situazione è preoccupante e oggi abbiamo avuto la conferma di quanto sia importante intervenire, una volta le leggi approvate, con tempi di attuazione rapidissimi: la vera sfida è quella di mettere in atto procedimenti innovativi che diano una svolta alle modalità organizzative ordinarie. Stiamo parlando di una situazione straordinaria che va affrontata in maniera straordinaria".

