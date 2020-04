Credito:2/a commissione approva regolamento fondo rischi

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - La seconda commissione consiliare regionale 'Affari generali' ha oggi espresso parere favorevole all'unanimità sulla proposta di regolamento per l'accesso al credito delle piccole e medie imprese e dei liberi professionisti tramite i Confidi. A disposizione ci sono 5,5 milioni di euro da destinare alla costituzione del fondo rischi, stanziato dalla legge regionale riguardante le prime misure per il sostegno alle famiglie e alle imprese. Dei fondi stanziati 2 milioni 992 mila euro andranno a Valfidi e 2 milioni 508 mila euro a Confidi Valle d'Aosta. Inoltre, sarà costituito un fondo rischi presso i Confidi per un importo di 1,5 milioni da parte della Chambre valdôtaine, con il rilascio di una garanzia del 10%. L'intento è quello di creare una garanzia al 90% dell'importo finanziato.

"Per i rappresentanti dei Confidi valdostani - spiega il presidente della commissione Pierluigi Marquis (Stella Alpina) - c'è grande aspettativa per questo prodotto volto a favorire l'accesso al credito, che rispetto a quello nazionale presenta l'atout di una durata più ampia dei finanziamenti, pur evidenziando che serviranno ulteriori risorse". I Confidi, auditi oggi dalla commissione, "hanno ribadito la necessità - riferisce ancora Marquis - di agire con tempestività perché in due mesi la situazione delle aziende è peggiorata, soprattutto le micro imprese hanno avuto ripercussioni molto forti dall'emergenza sanitaria". La commissione ha espresso alcune "raccomandazioni" alla Giunta invitandola a "prevedere, oltre alla rendicontazione semestrale da parte di Chambre e Confidi alla Regione, un'informativa costante alla Commissione sulla fruibilità e l'utilizzo di queste risorse, al fine di capire l'andamento di questa misura e nell'ottica di predisporre un terzo provvedimento legislativo anti-crisi". (ANSA).