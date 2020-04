Coronavirus: Rini, A5 gratis a pendolari e più congedi

(ANSA) - AOSTA, 24 APR - Corse autostradali gratuite per i pendolari che non possono prendere i mezzi pubblici per ragioni di sicurezza e potenziamento del sistema dei congedi parentali a cui affiancare bonus baby-sitter su base regionale: queste due delle proposte contenute in una lettera inviata dalla presidente del Consiglio Valle Emily Rini, a nome del gruppo Pnv-Ac-Fv e delle forze politiche di Forza Italia Valle d'Aosta e Fratelli d'Italia Valle d'Aosta, al presidente della Regione Renzo Testolin per "sottoporgli una serie di interventi urgenti da attuare nell'immediato per fare fronte alle ripercussioni economiche dovute all'emergenza Covid-19 in Valle d'Aosta".

Rini chiede anche la "possibilità - appena la 'Fase 2' lo consentirà - di attivare servizi di 'take away' da parte di ristoranti e attività con regolare permesso di somministrazione di cibi e bevande, oltre al potenziamento del servizio di 'delivery', purché nell'espletamento di questi servizi vengano garantite tutte le misure di sicurezza e di distanziamento sociale necessarie". Inoltre sollecita la "predisposizione di appositi voucher utili all'assunzione di lavoratori stagionali da parte delle aziende agricole valdostane interessate, considerata l'ormai prossima attività di monticazione". (ANSA).