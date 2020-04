Coronavirus: al via audizioni in 5/a commissione su Fase 2

(ANSA) - AOSTA, 23 APR - Partono le audizioni della quinta commissione 'Servizi sociali' del Consiglio Valle per programmare la Fase 2 e per mettere in cantiere un'apposita proposta di legge in materia sanitaria. Il calendario è stato deciso nella riunione di oggi. Tra i temi sul tavolo anche il rispetto dell'attuazione degli ordini del giorno approvati dal Consiglio venerdì 17 aprile che coinvolgono le tematiche sanitarie e sociali.

"La Commissione - riferisce la presidente, Patrizia Morelli (AV) - ha programmato una serie di audizioni: innanzitutto è stato definito di sentire il Presidente della Regione e l'Assessore alla sanità nell'ambito della Conferenza dei Capigruppo allargata a tutti i Consiglieri per capire lo stato di avanzamento del piano strategico per affrontare la cosiddetta 'Fase 2' sul territorio regionale; inoltre la prossima settimana, oltre all'Assessore, audiremo il Coordinatore sanitario Montagnani e il dottor Iannizzi, per la parte territoriale, al fine di avere una serie di dati relativi all'emergenza che saranno utili in vista della predisposizione di un provvedimento legislativo ad hoc sulla sanità. La Commissione ha poi calendarizzato alcune audizioni relative, nello specifico, agli ordini del giorno, sia per avere informazioni sull'esecuzione di tamponi alle Forze dell'ordine a contatto con il pubblico e al personale del carcere di Brissogne, sia sul tema della disabilità e promozione sociale rispetto all'emergenza".

"Riguardo al disegno di legge sull'attrattività - aggiunge Morelli -, il testo, come specificato anche dalla Presidenza del Consiglio, appare strutturato per soddisfare un'esigenza emersa prima dell'emergenza sanitaria e quindi non potrebbe rientrare tra i provvedimenti ritenuti indifferibili e urgenti che un Consiglio sciolto può approvare: tuttavia, la Commissione ritiene che alcuni elementi del disegno di legge possano essere inseriti nel provvedimento ad hoc che saremo chiamati a elaborare, di concerto con la Giunta, contestualizzandoli all'emergenza sanitaria da Covid-19". (ANSA).