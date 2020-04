Coronavirus: previste tre nuove proposte di legge

(ANSA) - AOSTA, 22 APR - Sono tre gli interventi legislativi che la seconda commissione 'Affari generali' del Consiglio Valle intende mettere in cantiere per le prossime settimane riguardanti in particolare una sorta di 'legge omnibus' per la manutenzione normativa, una misura di carattere sanitario e un terzo intervento anti-crisi. E' quanto ha riferito oggi il presidente Pierluigi Marquis al termine di una riunione dell'organismo consiliare. Per ciò che concerne il terzo intervento economico la seconda Commissione "inizierà a esaminare tutti gli elementi da mettere", ha anticipato Marquis.

"Inizieremo - ha spiegato - il percorso con il confronto col Governo, seguirà il punto sull'accesso al credito con i tre Confidi e con il sistema delle banche anche per contestualizzare la nostra iniziativa rispetto a quella nazionale; quindi organizzeremo dalla prossima settimana le audizioni con le singole categorie socio-economiche per approfondire, settore per settore, le problematiche e le esigenze che dovranno essere raccolte nel prossimo intervento legislativo, che avrà un carattere strutturale e meno trasversale di quelli precedenti".

La Commissione ha poi sentito l'assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale, Luigi Bertschy per avere informazioni sullo stato di avanzamento del processo di attuazione delle misure di sostegno previste dalla legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta dello scorso 17 aprile.

"Ci è stato comunicato - ha riferito ancora Marquis - che da lunedì il Governo si è attivato per la definizione e l'istituzione della struttura regionale temporanea che gestirà le richieste e la concessione dei finanziamenti, oltre che della piattaforma telematica unica dedicata, secondo una logica di semplificazione e di supporto ai potenziali beneficiari ad oggi quantificati in una platea iniziale di circa 32 mila persone: l'obiettivo è di iniziare l'operatività da martedì prossimo 28 aprile con le prime misure. La Commissione si è resa a disposizione delle strutture per fornire ogni elemento utile all'attuazione della legge". (ANSA).