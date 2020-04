Coronavirus: Bertschy, servono aiuti ma anche investimenti

"Occorre sostenere e ristorare il danno, ma anche avere molta più capacità di investire: i valdostani che fanno impresa hanno bisogno di capire che investiamo per dare loro la prospettiva di lavorare e creare occupazione". Lo spiega Luigi Bertschy, assessore regionale Affari europei, Politiche del lavoro, Inclusione sociale e Trasporti, pensando alle prossime misure che il Consiglio regionale sarà chiamato a varare nei prossimi mesi per arginare la crisi economica generata dal coronavirus.

"Bisogna continuare con il lavoro fatto dalla seconda commissione - chiarisce - migliorando la collaborazione tra Giunta e Consiglio". La proposta è di individuare anche strumenti differenti rispetto ai prestiti e agli indennizzi: "Serve il coraggio di sfondare il muro del contributo a fondo perso per capire, amministrativamente e giuridicamente, come possiamo sostenere degli interventi in alcuni settori". Parte delle risorse, secondo Bertschy, dovranno essere destinate ai Comuni: "Va fatta una scelta forte a livello federalista perché i Comuni possano essere attori di una parte del progetto di investimento in particolare nei servizi, nell'edilizia e nel mantenimento del territorio".

Quanto al reperimento delle risorse necessarie l'assessore di Alliance valdotaine spiega: "Non limiterei la prospettiva futura esclusivamente all'assestamento del bilancio regionale, che è fondamentale, ma che da solo non può essere esaustivo: prima di parlare delle misure c'è bisogno di dare la possibilità a Cva di uscire dalla paralisi nella quale l'abbiamo infilata, non avendo assunto delle decisioni". Ma per assumere decisioni politiche, va prima risolta l'impasse politico-istituzionale nella quale si trova la Giunta e l'assemblea regionale: "Il governo assumerà le sue decisioni, sta lavorando, - commenta ancora Bertschy - ma la giunta di solito è sostenuta o da una maggioranza o da larghe intese e oggi non c'è né una condizione né l'altra: la responsabilità di questa fase è anche del presidente della Regione che non è riuscito a creare le condizioni di una collaborazione ampia all'interno del consiglio regionale, quindi vediamo se nei prossimi giorni ci sarà la voglia delle forze politiche di trovare una soluzione nuova, altrimenti se ne prenderà atto e si cercherà di fare il meglio possibile in una situazione comunque estremante complicata".