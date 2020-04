Regione: non vota taglio stipendi, bufera su consigliere M5S

Continuano le fibrillazioni all'interno del Movimento 5 stelle valdostano. Dopo mesi di polemiche e diverbi sulle chat interne, il motivo dello scontro ora arriva dalla decisione del consigliere regionale Luciano Mossa di astenersi su un emendamento - nell'ambito delle nuove misure di sostegno per famiglie e imprese per l'emergenza coronavirus - che prevedeva un taglio agli stipendi di consiglieri e assessori. Emendamento che è stato votato favorevolmente dagli altri tre consiglieri del M5S ma bocciato dall'aula.

"Quanto è successo in Consiglio - sostiene Mossa - testimonia la scorrettezza di chi cerca di fare mera campagna elettorale mascherandola come buona azione diretta alla popolazione per far fronte all'emergenza Covid-19. Penso di aver fatto quanto necessario, non voglio essere glorificato per questo ma nemmeno essere tacciato come quello che non vuole il taglio degli stipendi dei consiglieri solo per non aver votato un emendamento propaganda". "La popolazione - aggiunge Mossa - ha bisogno di aiuto adesso, non tra un anno come avrebbe comportato quest'emendamento. Di un aiuto concreto e non di un 'elemosina di scambio', versione 'povera' del voto di scambio. È evidente che questo gesto non viene dal cuore ma da un pensiero volto ad incamerare voti".

"Poco importa di chi è e quando arrivi una proposta - replicano Luigi Vesan, Maria Luisa Russo e Manuela Nasso, i colleghi M5S che hanno votato a favore - se è valida la sosteniamo e così abbiamo sempre fatto. Il taglio dello stipendio di tutti i consiglieri va nella direzione di destinare alla comunità risorse finanziarie aggiuntive a quelle già esistenti, per la gestione dell'Emergenza e del Post emergenza e poi ognuno sarebbe stato libero di implementare maggiormente. Non è beneficenza, non è campagna elettorale, ma un gesto reale e concreto a favore dei nostri cittadini".