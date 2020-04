Coronavirus: Marquis, politica ha saputo rispondere bisogni

(ANSA) - AOSTA, 17 APR - "La politica - la nostra politica valdostana - in questa fase è stata capace di rispondere ai bisogni della nostra Valle, con serietà, con scelte discusse e condivise". Lo ha dichiarato Pierluigi Marquis, presidente della seconda commissione 'Affari generali', presentando in Consiglio regionale la proposta di legge sugli aiuti alle imprese e famiglie, colpiti dalla crisi generata dall'emergenza coronavirus. Il provvedimento, di cui Marquis è relatore, prevede misure per 25 milioni di euro. "Si è trattato di un approccio concreto e pragmatico, - ha aggiunto Marquis - orientato all'interesse dei valdostani e del sistema economico regionale". "Pensando ai tempi ordinari dell'amministrazione, che dovevano essere contratti notevolmente, - ha proseguito il relatore - la seconda Commissione si è preoccupata anche dell'attuazione delle misure, disegnando un procedimento interamente digitale delle domande, e prevedendo aiuti privi di istruttorie". (ANSA).