Coronavirus: Conseil de la Vallée se réunit le 17 avril

Afin d'adopter des mesures de soutien nouvelles et supplémentaires pour les familles, les travailleurs et les entreprises lors de l'urgence du coronavirus, le Conseil de la Vallée est convoqué en session extraordinaire et urgente le vendredi 17 avril, à partir de 9h30.

L'Assemblée examinera le projet de loi régionale - présenté par les conseillers Marquis (SA), Barocco (GM), Daudry (AV), Lavevaz (UV), Aggravi (Lega VdA), Cognetta (Vdalibra) et Mossa (M5S) - contenant mesures régionales urgentes. "Compte tenu de la gravité avérée et de l'urgence nationale et régionale qui rendent temporairement ou particulièrement difficile pour le Conseil régional de se réunir de manière ordinaire - lit-on dans une note - la réunion se déroule par voie électronique, au moyen d'une connexion par visioconférence de tous les conseillers régionaux».