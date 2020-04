Casa: Manfrin, aspettiamo bando affitti

(ANSA) - AOSTA, 16 APR - "Dopo quasi 10 giorni stiamo aspettando dalla Giunta regionale la proposta di un bando affitti: non è stata ancora pronunciata una parola, ci chiediamo se chi governa la Valle d'Aosta abbia un'idea della situazione di crisi diffusa, da più di un mese non si può circolare per strada, non c'è modo di portare i soldi a casa e si ritarda una misura fondamentale come il contributo affitti". Lo dichiara in un video su Facebook Andrea Manfrin, capogruppo della Lega Vallée d'Aoste in Consiglio regionale. "Ormai 10 giorni fa - ricorda Manfrin - il bando affitti, presentato dalla Giunta, era stato bocciato dalla commissione perché prevedeva dei termini di pagamento di 60 giorni, un tempo assurdo in un momento di crisi del genere, ed era stato chiesto alla Giunta, che sta gestendo la Valle d'Aosta in maniera disastrosa, di ripresentare un bando che avesse tempi più ristretti". (ANSA).