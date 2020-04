Coronavirus: trovato accordo su aiuti a famiglie e imprese

(ANSA) - AOSTA, 15 APR - E' stato trovato l'accordo tra le forze politiche in merito alle misure di sostegno a famiglie e imprese a seguito dell'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta.

L'intesa riguarda alcune modifiche alla proposta di legge sottoscritta da Pierluigi Marquis (SA), Giovanni Barocco (GM), Jean-Claude Daudry (AV), Erik Lavevaz (UV), Stefano Aggravi (Lega VdA), Roberto Cognetta (Vdalibra) e Luciano Mossa (M5S) - in particolare gli articoli 3 e 7 (sostegno a imprese e cassaintegrazione) - dopo gli emendamenti presentati dal presidente della Regione, Renzo Testolin.

In dettaglio è prevista la costituzione di un Fondo di rotazione presso Finaosta per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti di 2 milioni di euro, mentre altri 2 milioni sono destinati al potenziamento della misura sui Confidi per aumentare la garanzia al 90%.

Inoltre altri 455.000 euro serviranno per la concessione di contributi in conto interessi da parte di Confidi. Tra le novità è anche prevista la la creazione di una Struttura organizzativa interassessorile Covid19 per gestire tutte le misure anti crisi.

Il testo sarà votato nel pomeriggio in seconda Commissione e probabilmente venerdì sarà portato all'esame del Consiglio Valle, convocato in riunione straordinaria. (ANSA).