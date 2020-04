Coronavirus: Marquis, su aiuti rispettata tabella di marcia

(ANSA) - AOSTA, 15 APR - «Si tratta di un documento ben articolato, che mette in campo uno sforzo finanziario di 25 milioni di euro e rivolto a un'ampia platea di soggetti, trasversale e inclusivo dei settori economici, attento alla continuità delle relazioni economiche tra le imprese e tra le persone, ma anche alle condizioni di vita delle famiglie. Vi siamo arrivati nel pieno rispetto della tabella di marcia che ci eravamo assegnati: sono tutti motivi di valutazione positiva del lavoro svolto". Così il presidente della seconda commissione consiliare 'Affari generali' Pierluigi Marquis, commenta il parere favorevole all'unanimità della proposta di legge che venerdì sarà esaminata dal Consiglio Valle.

"La Commissione ha tracciato anche un percorso di attuazione, fondato su un approccio digitale, già sperimentato, per procedere alle erogazioni nella terza decade di aprile", aggiunge Marquis, auspicando che "la costituzione di un gruppo tecnico di lavoro interassessorile delegato a gestire l'attuazione della legge aiuti a superare le più tradizionali procedure amministrative affinché si risponda adeguatamente all'urgenza della crisi che stiamo attraversando". "Sarà compito del Consiglio Valle - conclude il presidente della seconda commissione - monitorare questo processo affinché si faccia presto e bene, come tutti vogliamo e come vogliono cittadini e imprese". (ANSA).