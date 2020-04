Coronavirus: Barocco, ora al lavoro per Fase Due

"È necessario continuare il lavoro per Fase due. Questa è una buona base di partenza ma non basta: è necessario che si arrivi quanto prima all'approvazione dell'assestamento di bilancio per liberare 120 ml e continuare il lavoro per giungere ad elaborare, perché no anche con l'aiuto di esperti di chiara fama, agili e veloci misure per la difesa e la ripartenza della Valle d'Aosta". Lo dichiara Jean Barocco, vice presidente della seconda commissione e presidente della commissione Sviluppo economico del Consiglio Valle, in merito alle nuove misure adottate per sostenere le famiglie e le imprese durante l'emergenza coronavirus.