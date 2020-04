Coronavirus: emendamenti misure anticrisi in 2/a commissione

(ANSA) - AOSTA, 14 APR - Un pacchetto di emendamenti alla proposta di legge elaborata dalla seconda commissione del Consiglio Valle sulle misure anti crisi per l'emergenza coronavirus sono ora al vaglio dei commissari, in vista della riunione di questo pomeriggio.

Alcune modifiche sono state presentate dal presidente della Regione Renzo Testolin e riguardano tra l'altro la sostituzione del Fondo di rotazione per l'erogazione di finanziamenti a tasso agevolato a favore di aziende e professionisti di 5 mln di euro con la concessione di contributi in conto interessi e l'incremento del fondo di rischi presso i Confidi; un trasferimento straordinario aggiuntivo ai Comuni di 2,3 mln di euro da destinare a soggetti che si trovano in situazione di grave disagio economico e sociale anche per l'acquisizione di ulteriori beni e servizi di prima necessità e di servizi di connettività internet e il finanziamento con 1,5 milioni di euro di corsi di formazione per Operatori socio sanitari Specializzati (Osss).

Gli emendamenti proposti dal gruppo Rete civica propongo, tra l'altro, l'impegno a inserire nel prossimo terzo provvedimento legislativo un indennizzo a fondo perduto alle micro e piccole imprese di ogni settore per il mancato fatturato dal 1° marzo al 30 aprile 2020 e la riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali.

Vi sono poi alcuni emendamenti tecnici provenienti dalla stessa commissione. I commissari sono in attesa anche dei pareri di legittimità da parte dei dirigenti regionali competenti. (ANSA).