Coronavirus: Rete civica, indennizzo per piccole imprese

"Bisogna mettere a disposizione del sistema delle piccole imprese ulteriori e cospicue risorse finanziarie. Occorre creare al più presto un indennizzo a fondo perso commisurato alla perdita di fatturato". Lo sostiene Rete civica secondo cui "per molte delle 10.500 micro e piccole imprese attive in Valle d'Aosta nei mesi di marzo e aprile gli introiti sono stati pari o vicino allo zero, con perdite di fatturato che nel primo semestre 2020 saranno del 73%, con prospettive fortemente incerte per l'estate imminente e il mantenimento di cospicui costi fissi ineludibili ". "Molte di queste aziende - si legge nella nota - non saranno in grado di ricorrere a un indebitamento che, seppur a condizioni favorevoli, sposterebbe unicamente di qualche mese il problema e non scongiurerebbe la chiusura. Se ciò avvenisse per la Valle d'Aosta sarebbe un disastro economico".

Rete Civica ritiene che "sia indispensabile lavorare in questa direzione e ha presentato in tal senso alcuni emendamenti alla Relazione e all'articolato della Proposta di legge all'esame della seconda Commissione martedì e poi del Consiglio".

In particolare si è proposto di esplicitare, fin d'ora, la volontà di inserire una indennità per Piccole Imprese, "una misura economica sulla quale prendere un impegno, per infondere fiducia e speranza e dare una prospettiva certa a chi oggi non vede altra soluzione che chiudere". Un altro emendamento prevede "un doveroso atto di equità e giustizia sociale, cioè l'inserimento in legge di un articolo che riduca del 20% le indennità di carica e la diaria dei consiglieri e del 30% tutte le indennità di funzione, inoltre azzeramento dei contributi mensili ai gruppi consiliari; il tutto per la durata di almeno un anno". "L'importo che deriverebbe da questa riduzione - conclude Rete civica - è superiore ad un milione di euro, una cifra maggiore dell'intera somma destinata dallo Stato ai Comuni valdostani per far fronte alle difficoltà delle fasce più deboli della popolazione nell'attuale drammatica emergenza".