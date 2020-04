Coronavirus: Aggravi, in commissione clima produttivo

La proposta di legge sulle misure regionali urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese è il frutto di "un lavoro molto cordiale e molto produttivo all'interno della seconda commissione" e "nasce da una serie di proposte che tutti i consiglieri e tutti i gruppi politici hanno portato". Lo ha spiegato Stefano Aggravi, consigliere della Lega Vallé d'Aoste, in un video su Facebook.

"Noi come Lega siamo particolarmente orgogliosi che molte di questi contenuti vengono dalle nostre proposte", ha aggiunto Aggravi, illustrando la bozza di norma che impegna circa 25 milioni di euro. "Abbiamo cercato di individuare risorse che abbiano tre caratteristiche: che siano rapide, attuabili rapidamente e liquide", ha spiegato.

Tra gli aiuti previsti - secondo quanto anticipato dallo stesso Aggravi - figurano il differimento dell'imu e del bollo auto; misure di indennizzo di 400 euro nei mesi di marzi e aprile, potenziando i 600 euro dello Stato; indennizzo dei contratti di locazione (40% fondo perso) delle aziende; sostegno al reddito per gli ulteriori autonomi, i lavoratori dipendenti con contratti atipici, i lavoratoti domestici, i cococo, tirocinanti e gli studenti fuori sede; integrazione della cassa integrazione; creazione di una 'no tax area' sull'Irperf fino a 15 mila euro relativa alle dichiarazioni del 2019; bonus figli a carico di 100 euro e il potenziamo del fondo di solidarietà dei comuni.

Per ciò che concerne l'accesso al credito è prevista per tutte le società sotto i 350 mila euro di volume d'affari una pronta liquidità entro i 20 mila euro, a integrazione della misura a favore dei Confidi prevista nella legge regionale già varata.

"C'è la possibilità di approvare questo provvedimento dopo Pasquetta e di lavorare poi a un ulteriore intervento e, prima, a un norma di tipo sanitario", ha spiegato Aggravi. Quanto all'utilizzo di altri 120 milioni di euro, derivanti dall'avanzo di bilancio, il consigliere della Lega Vda ha anticipato: "Si individuino ulteriori misure forti e strutturali, ma che comunque siano prontamente operative e prontamente applicabili: non abbiamo più tempo e non lo avremo perché la crisi è di natura reale ed economica e non sappiamo quanto durerà".