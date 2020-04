Editoria: verso apertura tavolo riforma legge Vda

In vista di una terza fase di interventi a favore dell'economia valdostana dopo l'emergenza sanitaria del coronavirus potrebbe aprirsi un tavolo di confronto su misure specifiche a favore dell'editoria valdostana. E' quanto è emerso oggi dai lavori della seconda commissione consiliare che ha audito Daniele Mammoliti, presidente dell'Associazione stampa valdostana e alcuni editori locali.

"Si tratta di un settore che, pur continuando ad operare a pieno ritmo per garantire la circolazione delle informazioni in questo periodo così critico, ha visto il calo drammatico delle proprie entrate pubblicitarie", ha spiegato il presidente della commissione, Pierluigi Marquis. "Ci è stata richiesta la riapertura del tavolo per l'attualizzazione della legge regionale a sostegno dell'editoria - ha aggiunto - che la Commissione ha accolto positivamente e che potrà essere oggetto di riflessione in vista della successiva fase di interventi".