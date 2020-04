Regione: Testolin, nessun diniego a reintegro Governo

(ANSA) - AOSTA, 01 APR - "In merito al reintegro della Giunta regionale non capisco da dove possa essere emerso il mio diniego a lavorare in questo senso. Al contrario ritengo sia opportuno, in questo momento di grave emergenza sanitaria, aprire il dialogo e il dibattito, considerando non solo gli aspetti politici, ma affrontando la situazione istituzionale nel suo insieme, tenendo conto di tutte le implicazioni economiche e sociali che dovremo affrontare. Dialogo e dibattito da affrontare principalmente con gli attori socioeconomici del territorio". Lo dichiara il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, in merito al possibile reintegro del Governo valdostano con due assessori. "In questo senso - prosegue - va il mio invito a un confronto, con il contributo di tutti, per identificare chi possa meglio interpretare il ruolo di sostegno in un possibile reintegro della Giunta regionale per arrivare a utili soluzioni in favore della nostra regione." (ANSA).