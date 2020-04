Coronavirus: M5s, posizioni autoritarie di Testolin

"Il Consiglio regionale è delegittimato ma che la situazione emergenziale potesse trasformare la 'Vicepresidenza Testolin' in un 'Commissariamento' della nostra Regione è un'assoluta sorpresa e stigmatizziamo tale prepotenza". E' quanto si legge in un comunicato stampa diffuso dal gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle. "Non esiste confronto con il Consiglio con le Commissioni - si legge - e, a quanto pare, neppure con la maggioranza che ha nominato Testolin e con la Giunta che presiede solo grazie ad altrui dimissioni. Siamo sicuramente in una situazione emergenziale ma il nostro Statuto, figlio della Costituzione e della Resistenza, meriterebbe maggior rispetto da parte delle figure che dovrebbero amministrarci 'democraticamente'". "La Valle d'Aosta - concludono - si sta distinguendo per numero di contagiati per abitante, peggio di qualunque regione, Lombardia compresa. L'ospedale è stato potenziato ma è stata abbandonata l'assistenza socio-sanitaria sul territorio come dimostra la drammatica situazione di distretti e delle microcomunità. C'è bisogno di visione di insieme, coordinamento e confronto".