Coronavirus:centro destra,mensilità in più a operatori Covid

"L'attivazione di uno specifico fondo regionale per riconoscere una mensilità supplementare per l'anno 2020, rispetto a quelle già previste a livello contrattuale, a tutti gli operatori sanitari e non che hanno prestato, che prestano e che presteranno servizio direttamente all'interno dei reparti Covid-19, compresi gli spazi ospedalizzati nelle microcomunità, misura che vuole in qualche modo rendere onore a tutti coloro che stanno lavorando in primissima linea nell'emergenza". E' una delle proposte dei coordinamenti regionali di Forza Italia e Fratelli d'Italia e del gruppo PnV-Area Civica-Front Valdotain all'attenzione della seconda commissione consiliare 'Affari Generali', che si riunisce nel pomeriggio di mercoledì primo aprile per discutere del secondo disegno di legge regionale sulle misure urgenti e straordinarie da adottare per contrastare l'emergenza coronavirus in Valle d'Aosta. La possibilità "di sospendere il pagamento delle rate dei mutui oppure di accedere a nuove linee di credito", contenute nel primo intervento approvato dal Consiglio Valle, "non può infatti che ritenersi una misura-tampone nell'immediato". Infatti "occorrono azioni ben più incisive, a maggior ragione vista la portata straordinaria e la durata tuttora incerta dell'emergenza, come l'attivazione di forti leve di defiscalizzazione, tendenti non soltanto alla sospensione dei pagamenti, ma alla loro esenzione per un periodo non inferiore a sei mesi. Una sorta di semestre bianco su cui è più che mai urgente intervenire, unitamente a una coraggiosa campagna di investimenti".