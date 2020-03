Coronavirus: Manfrin, a operatori non critiche ma encomi

(ANSA) - AOSTA, 31 MAR - Per operatori impegnati nell'emergenza coronavirus "è evidente che non servano critiche ma encomi, è una buona dose di autocritica per chi governa e dovrebbe aiutarli". Lo afferma il capogruppo della Lega Vallée d'Aoste, Andrea Manfrin, commentando le dichiarazioni del presidente della Regione, Renzo Testolin, riguardo alle "oss che si tirano indietro".

"Ci sono centinaia di operatrici ed operatori che fin dall'inizio sono stati completamente abbandonati a se stessi, senza dispositivi di protezione, mascherine, guanti e camici", spiega Manfrin. "Ci sono centinaia di sanitari - aggiunge - che lavorano nelle strutture per anziani che sono diventate pericolosi focolai di infezione senza che nessuno intervenisse o si sentisse in dovere di far altro che vietare l'ingresso nella struttura, e tanti saluti per chi ci lavora e per gli anziani che vi risiedono". (ANSA).