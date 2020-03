Coronavirus: Stella alpina, aumentare controlli su contagi

"Auspichiamo che il prima possibile l'ascolto e la condivisione aumentino sensibilmente negli uffici di Presidenza della Giunta" e riteniamo che "un passo importante per arrivare ad occuparci del 'dopo crisi sanitaria' venga dalla possibilità di aumentare i controlli sanitari per la definizione dei contagi attraverso gli esami clinici o gli strumenti che lo permetteranno e che tutti stanno aspettando con la speranza che la gestione attuale dei tamponi migliori con tutta l'urgenza del caso". E' quanto si legge in un comunicato stampa della segreteria regionale di Stella alpina.