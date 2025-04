Progetto Erasmus+, scambio tra Verres e Killarney

Nell'ambito del progetto "Erasmus+" scatta il primo scambio tra Killarney (Irlanda) e Verrès (Valle d'Aosta), "un ponte all'insegna dello sport, della scuola e dell'amicizia". Il dettaglio la cittadina valdostana si prepara ad accogliere il 'gemellaggio' tra il Killarney Celtic Fc e la scuola secondaria di secondo grado Isiltp. Già lo scorso anno era stato organizzato un primo soggiorno per una quarantina di giocatori del Killarney Celtic Fc a Verrès: i ragazzi irlandesi avevano avuto l'opportunità di allenarsi e giocare con i loro coetanei verrezziesi. Quest'anno - si legge in una nota - poiché la scuola Isiltp è membro di Erasmus+ (il programma dell'Unione Europea per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa), è stato possibile formalizzare una partnership e presentare una proposta di scambio che ha ottenuto l'approvazione. Circa trenta giovani irlandesi, tra cui alcune ragazze, nati tra il 2009 e il 2012, arriveranno in Valle d'Aosta il 14 aprile prossimo. Parte delle spese del soggiorno saranno coperte grazie a finanziamenti Erasmus+.



