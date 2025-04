Ospedale Parini, Rita Ippolito è la nuova direttrice

Rita Ippolito è la nuova direttrice dell'ospedale regionale 'Parini' di Aosta. E' stata nominata dall'Usl della Valle d'Aosta al termine delle procedure di concorso. Piemontese, Rita Ippolito - si legge in una nota - "ha maturato un'ampia esperienza nell'organizzazione delle attività ospedaliere, nella valutazione dell'appropriatezza delle attività di ricovero e ambulatoriali, nel monitoraggio delle attività sanitarie nella gestione della documentazione sanitaria e nello sviluppo della qualità delle prestazioni". Prima di tornare in Valle d'Aosta, dove aveva già lavorato dal 2003 al 2013 come dirigente medico con funzioni di coordinamento della qualità e gestione ospedaliera, era direttore del presidio ospedaliero di Chivasso.



