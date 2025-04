Manes, 'vittoria del buonsenso sulle docenti in gravidanza'

"Molte lavoratrici della scuola si trovano oggi in difficoltà nel conciliare la gravidanza con l'obbligo di frequenza dei corsi di formazione abilitante e tra queste vi sono anche numerose insegnanti che vivono in aree interne, lontane dalle sedi universitarie. Il Ministro ha ricordato che il decreto ministeriale 156 del 2025 prevede espressamente la possibilità per le università di consentire la sospensione del percorso di formazione iniziale e la prosecuzione anche nell'anno accademico successivo, salvaguardando la parte di formazione già svolta, in presenza di comprovate e documentate esigenze, come la gravidanza. È una vittoria di buonsenso, che tutela le donne e valorizza il loro ruolo nel mondo della scuola". E' quanto dichiara il deputato valdostano Franco Manes (Misto) che ha presentato un'interrogazione a risposta immediata alla Camera sul tema.

"Si tratta di un risultato concreto - ha aggiunto - che nasce da un'istanza raccolta sul territorio valdostano, ma che ora avrà effetti su tutto il Paese. E' importante continuare a lavorare per una scuola pubblica che sia davvero inclusiva e attenta ai bisogni delle persone".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA