Lettera Rosset, approvata risoluzione della maggioranza su Cva

Con 19 voti a favore e 16 astensioni il Consiglio Valle ha approvato una risoluzione della maggioranza sulla Cva a seguito della lettera inviata dall'ex presidente di Finaosta Nicola Rosset alla presidenza del Consiglio Valle, riguardante i vertici dell'azienda. Il testo impegna la quarta commissione ad esaminare alcune tematiche, tra le quali: "il Piano Industriale attualizzato del gruppo Cva con il suo piano finanziario economico; dettaglio dell'indebitamento del gruppo Cva con l'indicazione delle condizioni e delle scadenze; relazione sull'evoluzione negli ultimi sette anni mettendo in evidenza il prezzo medio dell'energia, la quantità prodotta dal gruppo Cva e la quantità prodotta da fonti rinnovabili distinti fra idroelettrico, fotovoltaico e eolico; relazione sulla realizzazione o sugli acquisti dei nuovi impianti eolici e fotovoltaici evidenziando impianto per impianto il costo di acquisto del progetto e il costo di realizzazione (dalla relazione deve emergere impianto per impianto quanto è costato il Megawatt); elenco dettagliato degli impianti non ancora terminati e non entrati in esercizio con l'esplicitazione dei costi sostenuti a fine marzo e da sostenere. Nei due punti precedenti si dovranno mettere in evidenza le previsioni all'atto dell'acquisto e la loro attualizzazione sia per quanto riguarda le previsioni dei ricavi sia per quanto riguarda i tempi di realizzazione: particolare attenzione dovrà essere dedicata all'acquisizione e a eventuali svalutazioni di progetti o impianti acquistati in condizioni diverse rispetto a quelle attuali, ad esempio le acquisizioni in Sardegna". Inoltre: "Dettaglio di tutti gli emolumenti fissi e variabili, anche a medio e lungo termine, e dei benefit che sono riconosciuti dal 2022 a tutti gli amministratori e sindaci della Cva spa e delle sue controllate e partecipate; durata e scadenza di tutti gli incarichi attualmente in carica da parte degli amministratori e dei sindaci di Cva spa e delle sue controllate e partecipate; relazione sugli acquisti e gli affitti di immobili da parte di Cva spa e delle sue partecipate con il dettaglio dei costi di acquisizione, relazione sugli acquisti di aziende esercenti attività imprenditoriali in Valle d'Aosta indicando le ragioni, le perizie, i prezzi pagati, e eventuali collaborazioni in essere con i soggetti che hanno partecipato alle acquisizioni; relazione sulle consulenze e sulle assunzioni effettuate dal 2022 da parte di Cva spa e delle sue partecipate; relazioni su eventuali conflitti di interesse presenti e passati relativi a amministratori, sindaci e dirigenti del Gruppo Cva spa; relazione sulla adeguata organizzazione del gruppo Cva rispetto al numero di partecipate". Infine impegna la quarta commissione ad audire l'ex Presidente e l'attuale cda di Finaosta.



