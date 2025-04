In distribuzione agli studenti il volume ''Aostae da esplorare 2"

Sarà distribuito a partire dalla settimana prossima nelle scuole primarie di Aosta, il secondo volume della guida illustrata sulla città pensata per i più piccoli dal titolo ''Aostae da esplorare II, ritorno alle origini''. E' stato stampato in 2.000 copie e verrà consegnato a tutti gli studenti delle primarie, dalle terze alle quinte, dal sindaco Gianni Nuti e dall'assessore alla cultura Samuele Tedesco. La guida sarà presentata ai cittadini sabato prossimo alle 17 nel salone Ducale del municipio.

''Aostae da esplorare'' nasce dalla volontà dell'amministrazione comunale di fare conoscere la città ai più piccoli, ma soprattutto di fare conoscere le sue origini nell'anno in cui Aosta festeggia i 2050 anni. Per farlo i quattro protagonisti della guida porteranno i bambini in un viaggio nel tempo: attraverso un portale magico si ritroveranno nell'Aosta romana, ovvero alle origini della città. ''Questo secondo volume - spiega Federica Giommi, archivista dal comune di Aosta - è pensata per i bambini, ma anche per gli insegnanti e con linguaggio semplice, ma non banale, vuole portare i più piccoli alla scoperta del passato con legami nel presente e nel futuro''. Per fare scoprire con mano i posti descritti nelle pagine della guida, il 16 maggio si terrà una caccia al tesoro, sempre dedicata ai bambini delle scuole primarie, alla scoperta dei tesori di Aosta.



