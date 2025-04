Parco Gran Paradiso investe 1,2 milioni per mobilità sostenibile

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso ha acquisito una flotta di 11 tra minibus e scuolabus destinati ai Comuni dell'area protetta. Un investimento di 1 milione e 200 mila euro grazie al finanziamento del programma "Parchi per il Clima" del Ministero dell'Ambiente.

I mezzi sono stati quindi acquistati per i dieci comuni che hanno risposto positivamente alla richiesta di adesione: Villeneuve, Introd, Aymavilles, Cogne, Rhêmes-Saint-Georges e Rhêmes-Notre-Dame sul versante valdostano; Ronco Canavese, Locana, Ceresole Reale, Ribordone sul versante piemontese. Gli scuolabus sono destinati al trasporto quotidiano degli studenti.

I veicoli sono stati concessi in usufrutto gratuito ai Comuni beneficiari.

"Questo investimento testimonia il nostro impegno concreto verso una mobilità più sostenibile all'interno del Parco - dice il presidente dell'ente, Mauro Durbano - grazie ai fondi del Ministero possiamo offrire ai Comuni dell'area protetta moderni mezzi di trasporto che ridurranno significativamente le emissioni inquinanti, permettendo un risparmio significativo alle amministrazioni locali nella gestione dei servizi pubblici per le comunità".



