Legge sulla montagna, Manes 'clima costruttivo e propositivo'

"Il testo finale risulta in parte migliorato grazie all'approvazione di diverse proposte provenienti anche dalle opposizioni. Questo testimonia il clima costruttivo e propositivo che ha caratterizzato il lavoro svolto nella quinta Commissione della Camera dei Deputati". Lo ha dichiarato il deputato valdostano Franco Manes (Minoranze linguistiche) in merito al disegno di legge dedicato al riconoscimento e alla promozione delle zone montane che ha concluso il suo iter in commissione ed è pronto per il passaggio in Aula.

"Sono stati presentati e analizzati 466 emendamenti - ha aggiunto - di cui 18 da parte della componente delle minoranze linguistiche e 15 presentati da altre forze politiche".

Particolare soddisfazione è espressa da Manes per l'accoglimento di un emendamento della componente delle minoranze linguistiche, che definisce ulteriormente e con chiarezza la responsabilità degli utenti sui percorsi escursionistici, le strade poderali, forestali e silvo-pastorali, sia pubbliche che private.



