Ketamina e hashish in casa, arrestato aostano

La squadra mobile della questura di Aosta ha arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti un aostano di 28 anni trovato in possesso di grammo e mezzo di ketamina, considerata tra le più comuni 'droghe dello stupro', e 50 grammi di hashish. Questa mattina, in tribunale, si è svolta l'udienza di convalida dell'arresto, al termine della quale il giudice ha disposto la misura cautelare dell'obbligo di dimora ad Aosta. Il processo è stato rinviato su istanza della difesa, che ha chiesto i termini per studiare gli atti.

L'uomo, già conosciuto alle forze dell'ordine per reati specifici, è stato arrestato ieri pomeriggio nella sua abitazione, dopo un'attività di indagine durata alcuni giorni.

Gli investigatori hanno appurato che i clienti arrivavano nei pressi della casa del giovane, dopo aver preso contatti tramite chat criptate, e che lui nascondeva la droga dietro la luce di emergenza dell'ascensore. Per consegnarla agli acquirenti, che non salivano al piano, faceva scendere l'ascensore. Proprio nascosta tra la parete dell'ascensore e la luce di emergenza i poliziotti hanno trovato il grammo e mezzo di ketamina mentre il resto dello stupefacente era tenuto in casa.



