Genitori separati, flash mob per ricordare Antonio Sonatore

L'associazione Genitori Separati organizza per lunedì prossimo un flash mob ad Aosta in memoria di Antonio Sonatore, il maestro che il 7 aprile 1996 si diede fuoco davanti al Tribunale di Aosta. La manifestazione si svolgerà nel pomeriggio proprio davanti al Tribunale.

"Lunedì 7 aprile ricorre il 29/o anniversario del gesto di disperata contestazione della giustizia ingiusta - si legge in una nota - compiuto dal maestro Antonio Sonatore, che, nel giorno di Pasqua del 1996, si è dato fuoco per affermare l'inalienabile diritto dei figli ad avere un padre e di un padre a poter fare il padre. Sonatore voleva fare il padre, ma, per circostanze non del tutto comprensibili e chiare, su cui ancora è opportuno riaprire un dibattito, gli era stato vietato, nell'indifferenza delle istituzioni, tutte, che si ritenevano autorizzate a disconoscere le proteste di questo amato insegnante, che portava avanti una didattica innovativa, di cui, ancora oggi, i suoi allievi ne parlano. Non era un esaltato, e tantomeno un pazzo come qualcuno sosteneva, ma un padre che voleva fare il padre. Voler fare il padre non è un reato, ma solo l'esercizio di un suo diritto, che deve essere permesso anche nelle complesse vicende che si sono susseguite alla separazione e alla sua richiesta di poter essere padre a tempo pieno".



