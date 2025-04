Valle d'Aosta a Vinitaly con la viticoltura di montagna

Anche quest'anno la Valle d'Aosta sarà presente a Vinitaly, il prestigioso salone internazionale del vino e dei distillati giunta alla 57/a edizione, che si svolgerà dal 6 al 9 aprile a Verona. "Un appuntamento sempre più strategico per la valorizzazione delle eccellenze vitivinicole valdostane - si legge in una nota - che si distinguono per qualità e identità territoriale".

Durante la manifestazione, diverse aziende proporranno in degustazione le loro migliori etichette, "presentando anche le novità, frutto della continua ricerca e sperimentazione, a conferma di un comparto in costante evoluzione, capace di coniugare cure meticolose a un'attenzione costante alla sostenibilità ambientale". La Valle d'Aosta sarà collocata in una nuova posizione all'una nuova posizione all'interno del padiglione 10 che le garantirà una maggiore visibilità.

"La partecipazione a Vinitaly è ormai un appuntamento irrinunciabile per il nostro comparto vitivinicolo - sottolinea l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel - perché ci permette di valorizzare il lavoro dei nostri produttori in un contesto di grande rilievo internazionale. I nostri vini di montagna, espressione di un territorio straordinario e di una viticoltura eroica, traggono indubbio vantaggio dalla presenza a questa Fiera, che ci accoglie sempre con rinnovato entusiasmo e dove la promozione passa attraverso la concreta degustazione delle nostre eccellenze, consentendo così di farne apprezzare appieno qualità e tipicità".

"Lunedì 7 aprile sarà, inoltre, l'occasione - conclude Carrel - non solo per lanciare l'evento Mondial des Vins Extrêmes ma anche per presentare la manifestazione Vins Extrêmes, che si terrà, dopo anni di assenza, il 22 e 23 novembre 2025 nella prestigiosa cornice del Forte di Bard".



