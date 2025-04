Sci, a Cervinia la stagione si chiuderà il 7 settembre

È sempre più lunga la stagione dello sci a Cervinia, una delle poche stazioni sulle Alpi dove si scia per tutta l'estate sul ghiacciaio. Nel 2025 gli impianti chiuderanno il 7 settembre. La Cervino spa - società che gestisce il comprensorio - ha definito le tariffe dei prossimi mesi: lo skipass nazionale costerà 50 euro dal 28 aprile al 4 maggio, dal giorno successivo e fino alla chiusura delle piste sul lato italiano, scenderà a 37 euro. Sarà di 63 euro il prezzo del giornaliero internazionale, valido dal 5 maggio al 7 settembre. Sono inoltre previsti pacchetti promozionali per sciare in primavera e sfruttare le ancora ottime condizioni di innevamento.



