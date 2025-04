Sapinet, 'bene raccolta del cartone, da migliorare la carta'

"Dall'ultimo report 2024 di Enval i dati di raccolta del cartone sono molto positivi, così come l'andamento degli ultimi quattro anni. Sul fronte della carta dobbiamo fare uno sforzo per crescere e migliorare soprattutto la qualità, a fronte di una raccolta che cresce. Se, infatti, assistiamo alla crescita della capacità del sistema di raccolta di selezionare la carta dal cartone, le analisi merceologiche ci parlano di una qualità della carta che può essere migliorata limitando la presenza di frazioni esterne quali metallo, legno, plastica, tessile". Lo ha detto l'assessore regionale all'ambiente, Davide Sapinet, presentando l'adesione della Valle d'Aosta alla quinta edizione della 'Paper Week', la campagna nazionale dedicata all'informazione e alla formazione su raccolta differenziata e riciclo di carta e cartone che si svolgerà dal 7 al 13 aprile.

"La Paper Week - aggiunge Sapinet - è un'importante iniziativa nazionale che pone l'accento sull'importanza della raccolta differenziata e del riciclo di carta e cartone. Tale adesione rappresenta un ulteriore azione nel percorso di sensibilizzazione e informazione che Enval, in collaborazione con la Regione Autonoma Valle d'Aosta, porta avanti. È importante essere presenti in questi appuntamenti di sensibilizzazione per continuare a informare giovani e adulti sui temi dell'economia circolare e mantenere alta l'attenzione sulla qualità della raccolta".

Tra gli appuntamenti in programma, giovedì 3 aprile è previsto il laboratorio dedicato all'arte e alla sostenibilità "Green Paper Lab: arte, meraviglia e riciclo", rivolto agli alunni della scuola primaria. Vedrà la creazione di opere artistiche con carta e cartone di recupero con l'obiettivo di sensibilizzare i più piccoli al rispetto dell'ambiente attraverso l'espressione artistica. Le opere realizzate verranno poi esposte nell'impianto di Enval a Brissogne nel corso delle visite per le scuole organizzate durante la settimana.



