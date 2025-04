Prosopon, a teatro la guerra come tema di riflessione

E' la guerra il tema della terza edizione del progetto teatrale "Prosopon-La camera di Orfeo", quest'anno intitolato "Polifonia Per DA6885", una co-produzione di Framedivision e di Replicante Teatro. L'evento, che prevede 13 repliche dedicate alle scuole e tre aperte al pubblico (il 12,13 e 17 aprile), si terrà dal 7 al 23 aprile a Plus ad Aosta.

''Il tema di questa terza edizione - spiega l'assessore alla cultura del comune di Aosta, Samuele Tedesco - è la guerra, il conflitto, che plasma corpi, anime e memoria. Ma oggi, noi che rapporto abbiamo con le guerre? E' questa la domanda che ci poniamo, in un'Europa che chiede pace, che dichiara la pace e poi investe nel riarmo. La mia non vuole essere polemica, ma uno spunto di riflessione''. Andrea Damarco (Replicante teatro) spiega: ''Lo spettacolo, che dura circa 50 minuti, darà voce da oggetti come una mina, una piastrina, un respiratore e questi oggetti racconteranno la storia del soldato DA6885 rimasto mutilato dopo essere saltato su di una mina. Non ci saranno risposte, ma domande, quelle tante''. Dopo lo spettacolo, nelle repliche dedicate agli studenti, ci sarà un laboratorio dove discutere su quanto visto.

''A dare vita agli oggetti - spiega ancora Alexine Dayné (Framedivision) - saranno le voci di giovani doppiatori''.





